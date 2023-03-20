"مفاوضات صعبة".. مسؤول فلسطيني يكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، عن جانب من تفاصيل المفاوضات التي جرت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية في مدينة شرم الشيخ.

وقال الشيخ، في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن مفاوضات شرم الشيخ اتسمت "بالصعوبة أمام تمسك الوفد الفلسطيني بموقفه الثابت برفض الخوض بأي مسار أمني أو اقتصادي قبل الوصول لاتفاق سياسي تلتزم إسرائيل من خلاله بوقف الإجراءات الأحادية كافة".