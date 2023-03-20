"مفاوضات صعبة".. مسؤول فلسطيني يكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، عن جانب من تفاصيل المفاوضات التي جرت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية في مدينة شرم الشيخ.
وقال الشيخ، في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن مفاوضات شرم الشيخ اتسمت "بالصعوبة أمام تمسك الوفد الفلسطيني بموقفه الثابت برفض الخوض بأي مسار أمني أو اقتصادي قبل الوصول لاتفاق سياسي تلتزم إسرائيل من خلاله بوقف الإجراءات الأحادية كافة".
وأوضح أنه في المقابل "حصل تقدم في بعض القضايا والمسارات، وما زال هناك بعض الملفات العالقة والمختلَف عليها".
والتقى مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون وفلسطينيون، وكذلك مصريون وأردنيون وأمريكيون في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الأحد، استكمالًا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالأردن، في الـ26 من فبراير/شباط 2023.
واتفق الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني، وفق البيان الختامي للاجتماع، على إنشاء آلية للحد من العنف مع بداية شهر رمضان المبارك.
وأكد الجانبان مجددًا التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا تأكيد اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.