مدير "الإندونيسي" لـ"إرم نيوز": وضع المستشفى مأساوي

يعاني المستشفى الإندونيسي، المستشفى الحكومي الوحيد الفاعل في شمال قطاع غزة، من عدة أزمات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، منها أزمة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات في الأقسام، بالإضافة إلى أزمة القصف المكثّف والمتواصل لمحيط المشفى، ما أدّى إلى مقتل وجرح عدد من النازحين داخله، وتضرر أجزاء كبيرة منه.

وفي حديث خصّ به "إرم نيوز"، وصف مدير المستشفى الإندونيسي، الدكتور عاطف الكحلوت، الوضع داخل أسوار المشفى بالمأساوي، مع نفاد الوقود وأنواع مهمة من المستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى، بالإضافة إلى فقد الاتصال مع وزارة الصحة.

وقال: مع انقطاع شبكات الاتصال والانترنت عن القطاع أصبحنا غير قادرين على التواصل مع المواطنين الذين يحاولون التواصل مع طواقم الإسعاف لانتشال الجرحى والمصابين جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل، الأمر الذي سيُودي بحياتهم، ما يعني أننا أمام جريمة بشعة بحق المدنيين، فالجيش الإسرائيلي بعد أن قصفهم بالطائرات يمنع وصول سيارات الإسعاف إليهم.