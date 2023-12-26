من فيتنام إلى غزة.. هل يواجه بايدن مصير جونسون؟

ويستذكر ريتشارد فلاكس، وهو شخصية محورية في المجموعة السياسية اليسارية، طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي (S.D.S) التي ازدهرت في الستينيات، وعرفت بنشاطها ضد حرب فيتنام، العقبات التي واجهت بناء حركة احتجاجية، مشيرًا إلى أن الهدف كان إعادة تعريف اليسار من خلال استراتيجيات مبتكرة، كما هو موضح في البيان السياسي للمجموعة الصادر عام 1962.

وبعد مرور ستة عقود، ترى مديرة قسم المناصرة في الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، إيمان عابد تومسون، أن هناك أوجه تشابه بين التحديات في الوقت الحاضر، وتلك التي سادت إبان حقبة حرب فيتنام، من حيث زيادة الوعي الشعبي بكلا الحربين.

وتسلط تومسون الضوء على النضال التاريخي لجذب الانتباه إلى قضية فلسطين، مؤكدة حدوث تحول لافت في الفترة الأخيرة، يتمثل في تفاعل عدد أكبر من الناس مع أخبار الحرب بين إسرائيل وحماس في ظل تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأخبار، وهو ما اعتبرته تحولاً في المشاعر العامة تجاه الصراع في غزة.

لكن الصحيفة ترى أنه من المبكر تحديد ما إذا كان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكون له تأثير كبير على هذا الجيل، كما فعلت معارضة حرب فيتنام مع الشباب في الماضي، غير أن هناك أوجه تشابه "مذهلة"، حسب الصحيفة.

ومن أوجه التشابه تلك، هو وجود جيش قوي يلحق دماراً هائلاً بأرض أصغر، لا ينحدر سكانها من العرق الأوروبي، وهو ما يخلق انقسامًا بين الأجيال حول أخلاقيات الصراع، إضافة إلى أن المظاهرات في حقبة حرب فيتنام وحرب غزة تعكس ثقة لا تتزعزع من طرف الطلاب بعدالة قضيتهم، بحسب التقرير.

غير أن هناك فروقاً واضحة بين الحربين تنبغي الإشارة إليها، كما يقول التقرير الذي أشار إلى أن حرب غزة اندلعت بهجوم حماس، إضافة إلى أن حرب غزة لا يشارك فيها الجيش الأمريكي.

العضو السابق في مجموعة (S.D.S)، مايلز رابوبورت، يرى فرقًا بين الحربين، يتمثل في أن الولايات المتحدة خاضت حرب فيتنام في استعراض لغطرسة القوة العظمى، على عكس إسرائيل التي "تقاتل للدفاع عن وجودها" بعد الهجوم "الإرهابي"، وهذا ما يجعل الحرب الحالية في غزة تختلف من ناحية أخلاقية وفلسفية عن حرب فيتنام، على حد تعبيره.