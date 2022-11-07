حماس تصدر أحكاما بالإعدام على مدانين بـ"التخابر" لإسرائيل

أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس التي تدير قطاع غزة، اليوم الإثنين، أحكامًا بالإعدام على عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين تتهمهم بـ(التخابر لصالح إسرائيل).

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية بغزة، أن ما تُسمى المحكمة العسكرية العليا في هيئة القضاء العسكري، أيدت "أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، في ثلاث قضايا مختلفة".

ووفق المحكمة العسكرية التابعة لحماس، فقد "أدين المُدانون بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافًا لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني".

وقالت الداخلية في البيان، إن "المحكمة أصدرت أحكامًا بالإعدام شنقًا للمتخابرين الثلاثة، وجميعهم من سكان قطاع غزة"، مشيرة إلى أنهم موقوفون لدى النيابة العسكرية منذ عدة سنوات.

وأضافت وزارة الداخلية أن "أحكام المحكمة العسكرية جاءت سندًا لنص مادة الاتهام، والمادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني".

وأوضحت أن "قرارات المحكمة العسكرية صدرت بالإجماع، وأفهمت علنًا، وأصبحت باتة وواجبة النفاذ".

وأكثر من مرة، اتهمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حركة حماس في غزة، بالتنكر لاتفاقيات حقوق الإنسان، ومعايير المحاكمات الدولية، وذلك في أعقاب تنفيذ وزارة الداخلية التابعة لها أحكامًا بالإعدام بحق عدد من الفلسطينيين طوال العام الجاري.

ودعت الهيئة في بيانات سابقة، حماس للتوقف عن عرض المدنيين أمام المحاكم العسكرية التابعة، وإحالة من تتم محاكمتهم حاليًا أمام محاكم عسكرية إلى المحاكم النظامية المختصة.