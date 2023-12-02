مسؤول إسرائيلي: نسعى لإنشاء "غلاف أمني" في غزة

وردًا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تسعى بالفعل إلى إنشاء مثل هذه المنطقة العازلة، قال مارك ريجيف مستشار نتنياهو للصحفيين: "سيتعين على إسرائيل أن يكون لديها غلاف أمني. لا يمكننا أبدا السماح للإرهابيين بعبور الحدود مجدداً وذبح شعبنا بالطريقة التي فعلوها في السابع من أكتوبر".

وكانت إسرائيل قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تدرس إقامة منطقة عازلة داخل غزة، لكن المصادر التي تحدثت قالت إن إسرائيل بدأت الآن طرح هذه الفكرة على دول عربية في إطار خططها الأمنية المستقبلية لغزة.

وقال ريجيف: "إذا سألتني عن المنطقة العازلة، فاسمح لي أن أكون واضحاً.. لن يكون هناك وضع في المستقبل يسمح لإرهابيي حماس بالتمركز على الحدود مباشرة للعبور وقتل شعبنا مرة أخرى".