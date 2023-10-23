رئيس وزراء اليونان يصل إلى إسرائيل للقاء نتنياهو
أعلن مكتب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وصوله، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل إذ من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كان ميتسوتاكيس قد قال خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام يوم السبت، إنه ليس هناك أي شكل من أشكال التدخل العسكري قد يحل محل الحاجة لحل سياسي قابل للتنفيذ.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء اليوناني في ظل استمرار التوتر بين المنطقة، وتحشيد إسرائيل دبابات وقوات قرب السياج الحدودي حول قطاع غزة استعدادًا لاجتياح بري مزمع، تقول إسرائيل إن الهدف منه القضاء على حركة حماس.
في ذات الوقت، أشارت أنباء إلى موافقة إسرائيل على تأجيل الهجوم البري، لغاية الإفراج عن أسرى إسرائيليين تحتجزهم حماس.