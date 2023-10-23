رئيس وزراء اليونان يصل إلى إسرائيل للقاء نتنياهو

أعلن مكتب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وصوله، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل إذ من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كان ميتسوتاكيس قد قال خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام يوم السبت، إنه ليس هناك أي شكل من أشكال التدخل العسكري قد يحل محل الحاجة لحل سياسي قابل للتنفيذ.