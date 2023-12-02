تصعيد مستمر وقصف متبادل على جبهة جنوب لبنان

شهدت جبهة جنوب لبنان، اليوم السبت، تصعيدًا جديدًا في العمليات العسكرية على جانبي الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

ونفذ حزب الله أكثر من عشر هجمات على مواقع وثكنات إسرائيلية في رأس الناقورة، إذ سجل انفجار صاروخ اعتراضي أطلقته منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وشملت العمليات موقع "بركة ريشا" وموقع "جل العلّام"، ومقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، كما استهدف الحزب موقع تلة الراهب وحاميته لمرتين، وهو يطل على عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

كما أعلن الحزب استهداف موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا في القطاع الشرقي.

وسبقت ذلك استهدافات صاروخية قبل الظهر شملت المواقع الإسرائيلية في "خربة ماعر"، ومستوطنة شوميرا في الجليل الغربي.

وتزامنت هذه الهجمات مع دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية الإسرائيلية، وأعقبها قصف إسرائيلي لأطراف بلدات القطاع الغربي وصولا إلى القطاع الشرقي.

واستهدف القصف محيط كنيسة بلدة يارون وللمرة الثانية منذ بدء العمليات العسكرية على جبهة الجنوب، وطال كذلك أطراف الطيبة وسردا في قضاء مرجعيون، وأطراف كفرشوبا وكفرحمام.

وفي القطاع الغربي، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه لأطراف الناقورة وحامول وأطراف راميا ومروحين وعلما الشعب وطير حرفا.

إلى ذلك، نعى حزب الله، اليوم السبت، أحد عناصره، لينضم إلى عنصرين قتلا في القصف الإسرائيلي يوم أمس.

وكانت العمليات العسكرية قد استؤنفت بعد سقوط هدنة غزة التي استمرت سبعة أيام، وانسحبت على جبهة جنوب لبنان.