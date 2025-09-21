العالم بدأ يسمع صوتنا.. الغزّيون يرحبون بالاعترافات بالدولة الفلسطينية

أثار اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، الأحد، ردود فعل متباينة، إذ أشاد فلسطينيون في غزة بهذه الخطوة، معتبرين أنّها بارقة أمل، في حين أعرب إسرائيليون عن غضب وقلق.

وفي غزة، رأى كثر في هذا الاعتراف إقرارا بوجودهم بعد نحو عامين من الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحماس، التي اندلعت في أعقاب تنفيذ الحركة هجوما على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت سلوى منصور (35 عاما) وهي نازحة من رفح (جنوب) إلى المواصي التي صنّفها الجيش الإسرائيلي "منطقة إنسانية"، "يجب أن لا نكون أرقاما في نشرات الأخبار"، مضيفة أنّ "هذا الاعتراف يقول إنّ العالم بدأ يسمع صوتنا، وهذا في ذاته انتصار معنوي يمكن أن يكون بداية لأمل أكبر".

وتابعت "رغم كلّ الألم والموت والمقتلة التي نعيشها، نتمسّك بأي شيء فيه أمل ولو صغيرا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأصبحت بريطانيا وكندا أول عضوين في مجموعة السبع تتخذان خطوة الاعتراف بدولة فلسطين في محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي إطار سعيه للسيطرة على مدينة غزة (شمال)، كثّف الجيش الإسرائيلي أخيرا هجماته الجوية وشنّ هجوما كبيرا على المنطقة.

وحتى الآن، نزح أكثر من 550 ألف شخص من المدينة الأكبر في القطاع إلى جنوبه، بحسب ما أفاد الجيش الأحد.

في الأثناء، أفاد الدفاع المدني في القطاع بمقتل 32 شخصا على الأقل الأحد في مدينة غزة في ضربات إسرائيلية.

وأعرب محمد أبو خوصة (23 عاما) المقيم في دير البلح (وسط) عن أمله في أن تعترف دول أخرى بدولة فلسطين.

وقال "دولة مثل بريطانيا... وكندا أيضا تعترفان بنا الآن، هذا يقلّل بعضا من شرعية إسرائيل ويعطي قضيّتنا دفعة أمل جديدة".

ورأى أنّ هذه الخطوة قد "تؤدي لأن يعترف بنا العالم أجمع... ويكون هناك أمل في انتهاء الحرب".

"لا يكفي"

ولكن لم يتعامل جميع الفلسطينيين بإيجابية مع هذه الخطوة الرمزية، إذ أعرب البعض عن تشكيكهم في ما قد تفضي إليه.

وقال محمد عزام المقيم في رام الله في الضفة الغربية المحتلة إنّ الاعتراف وحده "لا يكفي، لأنّ هناك دولا سبق أن اعترفت بفلسطين. اعترفت بها منذ سنوات، لكن ذلك لم يؤد إلى أي نتائج".

وأضاف: "على العكس من ذلك، كل يوم تتزايد اعتداءات المستوطنين، والقتل يتزايد، والاعتقالات تتزايد، والمداهمات والسرقات تتزايد، والحواجز تملأ الضفة الغربية بأكملها".

وتابع: "لقد عزلوا الضفة الغربية ومدنها وقراها. حتى لو اعترفت الدول الأوروبية (بدولة فلسطين)، فإنّ ذلك في الحقيقة لن يفيدنا أبدا".

وفي أعقاب إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا، دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، تصاعدت أعمال العنف في الضفة، فيما وسّعت إسرائيل المستوطنات في جميع أنحائها.