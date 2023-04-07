الجيش الإسرائيلي يطلق "اليد القوية" ضد غزة.. والفصائل ترد بقصف المستوطنات
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، البدء في شن غارات جوية على قطاع غزة، تستهدف مهاجمة أهداف لحماس في القطاع، وفق ما أفاد المتحدث باسمه، افيخاي ادرعي.
وأكد المتحدث أن "قوات جيش الدفاع تشن الآن غارات في قطاع غزة"، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش أطلق على العملية الجارية في غزة اسم "اليد القوية".
ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد قوله إن دوي انفجارات سُمع في غزة، مع تحليق طائرات على ارتفاع منخفض.
الفصائل ترد
بدورها، قالت وسائل إعلام محلية إن الفصائل الفلسطينية أطلقت مضادات أرضية باتجاه المقاتلات الإسرائيلية التي حلّقت فوق القطاع، كما أطلقت الفصائل مجموعة من الصواريخ على مستوطنات بغلاف غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 8 صواريخ أطلقت من غزة في الرشقة الأولى تجاه المستوطنات.
صفارات الإنذار
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مناطق إسرائيلية قريبة من قطاع غزة بعد منتصف الليل، في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية عنيفة هزت القطاع.
وجاءت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد ساعات من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قوي على الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل في أعقاب اقتحام الشرطة الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى، هذا الأسبوع.