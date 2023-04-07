الجيش الإسرائيلي يطلق "اليد القوية" ضد غزة.. والفصائل ترد بقصف المستوطنات



أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، البدء في شن غارات جوية على قطاع غزة، تستهدف مهاجمة أهداف لحماس في القطاع، وفق ما أفاد المتحدث باسمه، افيخاي ادرعي.

وأكد المتحدث أن "قوات جيش الدفاع تشن الآن غارات في قطاع غزة"، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش أطلق على العملية الجارية في غزة اسم "اليد القوية".