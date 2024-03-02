واشنطن بوست: خطة إسرائيل لتمكين العشائر من السيطرة على غزة جوفاء
رأت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، أن الأحداث الأخيرة في غزة تُشير إلى أن "خطة إسرائيل المعلنة للسيطرة الفضفاضة على القطاع، من قبل العشائر والقادة المحليين هي خطة جوفاء في جوهرها".
وكشفت مذبحة قوافل المساعدات بشارع الرشيد في غزة، عن أن هدف حرب إسرائيل المتمثل في تدمير حماس، انقلب دمارًا على باقي الحياة في القطاع، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وبحسب الصحيفة، فإن "المسؤولين الإسرائيليين الذين لا توجد لديهم خطة واضحة للحفاظ على الأمن في غزة، وفق مسؤول أمريكي كبير، رفضوا التحذيرات الأمريكية بشأن خططهم المشوشة لليوم التالي للحرب".
ونقلت عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله "الأبرياء وقعوا في حرب رهيبة غير قادرين على إطعام أسرهم، وقد رأيت النتيجة عندما حاولوا الحصول على المساعدات".
وأفادت بأن "خلفية مأساة المجزرة هي دراسة حالة لإدارة إسرائيل المعيبة للغاية لهذه الحرب، حيث اصطدمت سلاسة تدفق المساعدات، التي بدأت في يناير 2024 بعد أشهر الحرب العنيفة الأولى، بطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من الشرطة السماح للمتظاهرين بإغلاق المعبر الحدودي الرئيس في كرم أبو سالم، احتجاجاً على رفض حماس إطلاق سراح جميع الرهائن".
وأشارت "واشنطن بوست"، إلى أن "ذلك تسبب في ندرة دخول المساعدات إلى غزة وشمالها تحديدًا، وجعل الناس يعيشون حالة من الذعر بفعل انتشار عمليات النهب، لما يدخل من مساعدات، علاوة على تعرض عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة لهجوم من قبل عصابات مسلحة أثناء محاولتهم إدخال شاحنات إلى غزة".
ولفتت إلى أنه "عند مشاهدة لقطات التدافع من أجل الغذاء، من الصعب ألا نستنتج أن إسرائيل وحماس قد اجتمعتا عن غير قصد لخلق وضع مؤقت لحكم الغوغاء في غزة، وأن إسرائيل تجد الآن على حدودها نسخة من مقديشو في الصومال".
ونوهت بأنه "بغض النظر عن المسؤول المباشر عن الحادثة، بعد تقاذف التهم بين حماس وإسرائيل، يبقى المؤكد أن سبب معظم الوفيات كان الذعر الشديد، مدفوعًا بأشهر من الجوع والمعاناة، حيث تم قصف المدنيين الفلسطينيين لإخراجهم من منازلهم، ودفعوا إلى مخيمات اللاجئين، وحرموا من الغذاء والصرف الصحي، وصولا إلى التمسك بالشاحنات في كفاحهم من أجل البقاء؛ بينما تختبئ حماس تحت الأرض، وتحمي إسرائيل قواتها لكن ليس السكان المدنيين".
وأنهت الصحيفة قائلة، إن "الإسرائيليين شعروا بأنهم الضحايا، عندما بدأت هذه الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لكن الآن، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يساعدوا الإسرائيليين، وأن يجبروهم إذا لزم الأمر، على أن يصبحوا المُنقذين".