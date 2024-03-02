واشنطن بوست: خطة إسرائيل لتمكين العشائر من السيطرة على غزة جوفاء

رأت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، أن الأحداث الأخيرة في غزة تُشير إلى أن "خطة إسرائيل المعلنة للسيطرة الفضفاضة على القطاع، من قبل العشائر والقادة المحليين هي خطة جوفاء في جوهرها".

وكشفت مذبحة قوافل المساعدات بشارع الرشيد في غزة، عن أن هدف حرب إسرائيل المتمثل في تدمير حماس، انقلب دمارًا على باقي الحياة في القطاع، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فإن "المسؤولين الإسرائيليين الذين لا توجد لديهم خطة واضحة للحفاظ على الأمن في غزة، وفق مسؤول أمريكي كبير، رفضوا التحذيرات الأمريكية بشأن خططهم المشوشة لليوم التالي للحرب".

ونقلت عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله "الأبرياء وقعوا في حرب رهيبة غير قادرين على إطعام أسرهم، وقد رأيت النتيجة عندما حاولوا الحصول على المساعدات".

وأفادت بأن "خلفية مأساة المجزرة هي دراسة حالة لإدارة إسرائيل المعيبة للغاية لهذه الحرب، حيث اصطدمت سلاسة تدفق المساعدات، التي بدأت في يناير 2024 بعد أشهر الحرب العنيفة الأولى، بطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من الشرطة السماح للمتظاهرين بإغلاق المعبر الحدودي الرئيس في كرم أبو سالم، احتجاجاً على رفض حماس إطلاق سراح جميع الرهائن".