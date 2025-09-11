logo
العالم العربي

محمد بن زايد يصل إلى صلالة وسلطان عمان في مقدمة مستقبليه

محمد بن زايد يصل إلى صلالة وسلطان عمان في مقدمة مستقبليه
محمد بن زايد وسلطان عمان في لقاء سابقالمصدر: وام
إرم نيوز
إرم نيوز

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم، إلى صلالة في زيارة أخوية إلى سلطنة عمان.

وكان السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في صلالة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحسب الوكالة، يرافق الرئيس الإماراتي وفد يضم كلا من، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء كبار المسؤولين في الدولة.

كما كان في الاستقبال، شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، و ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، و بلعرب بن هيثم آل سعيد، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

أخبار ذات علاقة

الرئيس الإماراتي وأمير قطر خلال اللقاء

محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لجميع إجراءات قطر للحفاظ على سيادتها

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC