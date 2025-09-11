محمد بن زايد يصل إلى صلالة وسلطان عمان في مقدمة مستقبليه

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم، إلى صلالة في زيارة أخوية إلى سلطنة عمان.

وكان السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في صلالة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحسب الوكالة، يرافق الرئيس الإماراتي وفد يضم كلا من، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء كبار المسؤولين في الدولة.

كما كان في الاستقبال، شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، و ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، و بلعرب بن هيثم آل سعيد، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.