من اليمن إلى لبنان.. كيف تخوض إيران "حربًا هادئة" ضد إسرائيل؟
وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الأربعاء، حوادث الاشتباكات على مختلف الجبهات الموالية لإيران ضد إسرائيل، من لبنان إلى اليمن، مرورًا بالعراق على خلفية ما يجري في غزة بأنها "حرب هادئة".
وقالت الصحيفة في تقرير لها إنّ إيران تسعى إلى ترك "محور المقاومة" في حالة جاهزية تامة، وإعادة تنشيط الشبكة الإقليمية للجماعات المسلحة المتحالفة معها.
وأشارت إلى تحذير وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من أن "جميع الأطراف في المنطقة تضع أيديها على الزناد"، مهددًا بإدخال القوات الإيرانية في حرب ضد إسرائيل، دعمًا لـ "حماس".
وأوضح التقرير أنّ هذه الجبهات تحركت من لبنان إلى سوريا والعراق والبحر الأحمر، ورغم أنّ طهران "حرصت على تجنب المواجهة المفتوحة مع عدوها الإسرائيلي، فإن الحرب الهادئة التي تشنها ضدها تزداد فتكًا".
وتابع: "منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت إيران ببناء إستراتيجية "الدفاع الأمامي" بهدف ردع إسرائيل والولايات المتحدة عن أي هجوم، وإسناد الدفاع عن مصالحها إلى حلفاء إقليميين، ومن لبنان إلى اليمن، عبر سوريا والعراق، يسمح لها حلفاؤها بمضايقة خصومها مع الحفاظ على موقف "الإنكار المعقول" وهو عدم القيام بعمل عسكري مباشر ضد أعدائها".
وأردفت: "لكن هذه الإستراتيجية تمثّل خطرًا، أن ينخرط أحد حلفائها في تصعيد خارج عن السيطرة، وقد تفاقم هذا الخطر منذ الحرب بين إسرائيل وحماس".
واستهدف المقاتلون الحوثيون في اليمن، بدعم من طهران، مرة أخرى السفن التجارية في البحر الأحمر، يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول، زاعمين أنهم نفذوا "عملية" ضد "السفن الإسرائيلية في مضيق باب المندب"، وهو ممر مائي إستراتيجي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ردًا على الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحذّرت واشنطن من أن هذه الهجمات تمثل "تهديدًا مباشرًا للتجارة الدولية والأمن البحري" وقالت إنها "ستدرس جميع الاستجابات المناسبة بالتنسيق الوثيق مع حلفائها وشركائها الدوليين".
وعلى الجبهة الشمالية وبعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة في قطاع غزة، اشتعلت النيران مرة أخرى في الحدود بين إسرائيل ولبنان.
واستأنف ميليشيات حزب الله وإسرائيل مواجهاتهما بنفس الحدة التي كانت سائدة، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر، بداية تبادل إطلاق النار بينهما على طول الخط الفاصل بين الجانبين.
وبحسب التقرير تبقى قواعد الاشتباك دون تغيير، في إشارة إلى أن الخصمين لا يسعيان إلى إثارة صراع مفتوح، ومع ذلك، فقد تسبب هذا الوضع الروتيني في مقتل أكثر من 110 أشخاص في لبنان، من بينهم 11 مدنيًا و 3 صحفيين، وقتل ما لا يقل عن 6 جنود إسرائيليين و 3 مدنيين في إسرائيل، بحسب السلطات.
ووفق "لوموند" فإنّ ميليشيات "حزب الله" تمثل "جبهة دعم" لتخفيف قبضة إسرائيل على "حماس"، لذلك جعل القضاء على "حماس" خطًا أحمر من شأنه أن يؤدي إلى حرب مفتوحة، لذلك فإنّ مصير حليفه في غزة يبقى دائمًا على المحك، فيما تُظهر "حماس" قدرة على الصمود في مواجهة الحرب الإسرائيلية.
ونقلت عن علي فونة، الخبير في معهد الخليج العربي في واشنطن قوله: "تستخدم طهران حزب الله اللبناني لردع الإسرائيليين في المقام الأول عن قصف بنيتها التحتية النووية، ولو أرادت طهران إشراكه بالفعل في الحرب لفعلت ذلك، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بعد هجوم "حماس" للاستفادة من عنصر المفاجأة وجر إسرائيل إلى حرب متعددة الجبهات".