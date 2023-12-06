من اليمن إلى لبنان.. كيف تخوض إيران "حربًا هادئة" ضد إسرائيل؟

وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الأربعاء، حوادث الاشتباكات على مختلف الجبهات الموالية لإيران ضد إسرائيل، من لبنان إلى اليمن، مرورًا بالعراق على خلفية ما يجري في غزة بأنها "حرب هادئة".

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنّ إيران تسعى إلى ترك "محور المقاومة" في حالة جاهزية تامة، وإعادة تنشيط الشبكة الإقليمية للجماعات المسلحة المتحالفة معها.

وأشارت إلى تحذير وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من أن "جميع الأطراف في المنطقة تضع أيديها على الزناد"، مهددًا بإدخال القوات الإيرانية في حرب ضد إسرائيل، دعمًا لـ "حماس".

وأوضح التقرير أنّ هذه الجبهات تحركت من لبنان إلى سوريا والعراق والبحر الأحمر، ورغم أنّ طهران "حرصت على تجنب المواجهة المفتوحة مع عدوها الإسرائيلي، فإن الحرب الهادئة التي تشنها ضدها تزداد فتكًا".

وتابع: "منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت إيران ببناء إستراتيجية "الدفاع الأمامي" بهدف ردع إسرائيل والولايات المتحدة عن أي هجوم، وإسناد الدفاع عن مصالحها إلى حلفاء إقليميين، ومن لبنان إلى اليمن، عبر سوريا والعراق، يسمح لها حلفاؤها بمضايقة خصومها مع الحفاظ على موقف "الإنكار المعقول" وهو عدم القيام بعمل عسكري مباشر ضد أعدائها".