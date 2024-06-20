ثلث مستوطني الشمال الإسرائيلي يرفضون العودة إلى منازلهم
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، نتائج استطلاع للرأي أظهر أن ثلث المستوطنين الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من الجبهة الشمالية، لن يعودوا إلى منازلهم.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية "تيفين" على نحو 2650 إسرائيليًا تم إجلاؤهم من الشمال، إلى "الوضع الصعب" الذي يعيشه هؤلاء.
وأظهر الاستطلاع، أن هناك نحو 28% من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لا ينوون العودة إلى منازلهم على الإطلاق، وحوالي 46% من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سيعودون إلى منازلهم عندما يكون ذلك ممكنًا، وما يقرب من 26% لم يقرروا بعد.
وأفاد الاستطلاع، بأن معظم الذين تم إجلاؤهم (65%) غير راضين عن الحلول السكنية التي تقدمها إسرائيل لهم.
وتناول الاستطلاع نظام العلاج لدى السكان، حيث وصف 63% من مستوطني الشمال حالتهم النفسية بأنها ليست جيدة، كما أن معظمهم لا يعالجون نفسيًا ونسبتهم 65%.
وأضاف أن أكثر من ثلث الذين تم إخلاؤهم لا يعتقدون بإمكانية استعادة الأمن لمواطني إسرائيل ونسبتهم 37%، فيما يعتقد 34% أنه يمكن استعادة الأمن، و29% لا يعرفون.
وتابع الاستطلاع، أنه "على الرغم من أن معظم الذين تم إجلاؤهم من الشمال لم يطردوا من وظائفهم (85%)، إلا أن ثلث الذين تم إجلاؤهم توقفوا عن العمل، و73% يقولون إن وضعهم الاقتصادي ساء".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تيفين" ميلي بيتسور فرنس، إن "القرارات غير الصحيحة لها ثمن باهظ، وكلما أسرعت في التعرف على الخطأ كلما قلَّ الضرر، لذا يجب أن يتم اتخاذ بشأن القتال في الشمال، وينبغي التفكير في إعادة السكان إلى منازلهم، والاهتمام على الفور بالشؤون الاقتصادية والنفسية للذين تم إجلاؤهم".