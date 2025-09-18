مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون يعلن تقديم استقالته

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسون، إنه بصدد التخلي عن منصبه بعد 7 سنوات في هذه الدولة التي مزقها الصراع.

وفي مطلع هذا الشهر، بحث بيدرسون مع وزير الخارجية أسعد الشيباني عملية الانتقال السياسي والوضع في السويداء والساحل.

ودعا بيدرسون إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وطالب بمعالجة القضايا الداخلية من خلال الحوار وبذل جهود حقيقية لبناء الثقة.



