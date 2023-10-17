الخطوط اليمنية تستأنف رحلاتها من مطار صنعاء

قال مسؤولون يمنيون، إن شركة الخطوط الجوية اليمنية استأنفت رحلاتها التجارية الدولية من مطار صنعاء، اليوم الثلاثاء، بعد خلاف بين طرفي الصراع في البلاد حول أموال الناقلة الوطنية.

وقال مسؤولان، أحدهما مدير مبيعات الشركة محسن حيدرة، إن الرحلات الجوية استؤنفت اليوم الثلاثاء، وإن طائرة أقلعت في وقت مبكر اليوم بعد أن ظلت عالقة في مطار صنعاء منذ الشهر الماضي.

وقال حيدرة، إن الشركة نظمت ست رحلات أسبوعية إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وأعيد فتح مطار صنعاء في أبريل/ نيسان 2022.