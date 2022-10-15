إعلام عبري: "عرين الأسود" تهدد أمن إسرائيل واستقرار السلطة الفلسطينية

أكدت تقارير عبرية، السبت، أن مجموعة "عرين الأسود" التي تتخذ من مدينة نابلس بالضفة الغربية مقراً لها، تمثل تهديداً لأمن إسرائيل واستقرار السلطة الفلسطينية.

وحسب التقارير، فإن المجموعة الفلسطينية اكتسبت شهرتها من وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً تطبيق "تيك توك"، حيث كانت تنفذ العمليات المسلحة ضد إسرائيل وتقوم بنشرها على التطبيق الأمر الذي أكسبها جماهيرية واسعة بين الفلسطينيين.

وقالت القناة 13 العبرية، إن تطبيق "تيك توك" وإثر ضغوطات من إسرائيل قام بحجب قناة مجموعة "عرين الأسود"، بالتزامن مع التحذيرات الأمنية الإسرائيلية من التحريض على العنف بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يرى أن المشكلة الرئيسية في التصعيد الأمني بالضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية هي مجموعة "عرين الأسود"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيركز جهوده في الأسابيع المقبلة للقضاء على المجموعة الفلسطينية"، وفق تقديرها.

في السياق، قال تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، إن "مجموعة عرين الأسود أصبحت في الأيام الأخيرة منظمة لا تنجح فقط في خلق سلسلة مستمرة من الهجمات القاتلة؛ بل تشجع وتدفع نحو العنف في جميع مناطق الضفة الغربية والقدس، وفي أقل من عام تحولت المجموعة من منظمة ثانوية لا تكاد تذكر إلى منظمة مؤثرة على الأرض أكثر من جميع المنظمات المعروفة، وتهدد أمن الإسرائيليين واستقرار السلطة الفلسطينية".

وأفاد بأن "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تطبيق تيك توك الشهير، ساعد المجموعة الفلسطينية في تطورها المتسارع، وأن تطورات الأحداث بمدينة نابلس أدت لظهور المجموعة"، مبينا أن "عرين الأسود تتكون من 25 شاباً فلسطينياً معظمهم من العلمانيين ولهم ارتباطات سابقة بحركة فتح، وسعوا لتقليد أفعال شباب مخيم جنين، لكن سرعان ما تجاوز التقليد الأصل".

وأضاف ان "المجموعة الفلسطينية بدأت مؤخراً بمغادرة حدود مدينة نابلس، في حين سعت حركة حماس للاتصال بالمجموعة وحاولت السيطرة عليها وعرض التمويل وتقديم مكافآت مالية لكل عملية ناجحة تنشر على مواقع التواصل، وأن سلسلة العمليات التي نفذتها المجموعة الفلسطينية أدت إلى انضمام المزيد من الشبان لها، وفي إسرائيل أدركوا قبل شهر أن نابلس هي التهديد الأكثر أهمية، وأنها مختلفة عن جنين التي لا يوجد في محيطها مستوطنات إسرائيلية".

السلطة الفلسطينية

ووفقا للتقرير فإن "السلطة الفلسطينية تدرك جيداً أن مجموعة عرين الأسود تهدد مكانتها في نابلس وأن أجهزتها الأمنية إذا فقدت السيطرة على المدينة فسوف تفقد تقريباً سيطرتها على باقي مدن الضفة الغربية أيضاً".

ونوه إلى أن "السلطة الفلسطينية وعدت إسرائيل أنها ستعمل ضد المجموعة، رغم أن العديد من أعضائها أقارب لموظفي الأجهزة الأمنية، فالمسؤولون الإسرائيليون قرروا إعطاء السلطة فرصة لذلك داخل نابلس، في حين سيعمل الجيش الإسرائيلي ضد المجموعة خارج حدود المدينة".

وشدد التقرير على أنه "ينظر للمجموعة الفلسطينية على أنها تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها، فالمجموعة بدأت مؤخراً بإصدار التعليمات لمناطق أخرى في الضفة الغربية والقدس، كما أن لها دورا كبيرا في التوتر الأمني الذي شهدته القدس الشرقية الأسبوع الماضي".