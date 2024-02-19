عباس: الوضع في رفح خطير وإسرائيل تفرض التهجير القسري
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحكومة الإسرائيلية تصر على حربها في غزة، بهدف فرض التهجير القسري على الفلسطينيين، واصفا الوضع في رفح بـ"الخطير".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد عباس أن "حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال ما زالوا يصرون على استمرار حربهم العدوانية على مختلف مدن قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح؛ بهدف فرض التهجير القسري على المواطنين، وهو ما لن نقبله ولا يقبله أشقاؤنا والعالم".
وذكر عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، أن "شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، يواجه العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر طويلة، الذي تمثل بالقتل والذبح والتدمير والعمل من أجل تهجير شعبنا من أرضه وهذه أهدافه التي يسعى إليها".
وأضاف: "تجتمع القيادة الفلسطينية اليوم لمناقشة هذا الأمر؛ من أجل منع هذه الاعتداءات، ووقف أي إجراءات من شأنها أن تعمل على طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وبلاده، خصوصا وأن الوضع في رفح بالذات أصبح في منتهى الخطورة والصعوبة التي تحتاج إلى إجراءات سريعة من قبل القيادة الفلسطينية".
وتتوعد إسرائيل بشن هجون على مدينة رفح جنوبي غزة، التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني فروا من القصف الإسرائيلي المستمر، والدمار الذي طال معظم القطاع المحاصر.
ولفت عباس، إلى "جهود تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي".