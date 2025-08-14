اشتباكات عنيفة بين قوات "قسد" والعشائر في دير الزور السورية (فيديو)

اندلعت، فجر اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والعشائر، على ضفتيْ نهر الفرات في مدينة "دير الزور".

وأفاد ناشطون سوريون بأن الاشتباكات وقعت في بلدة "غرانيج" شرق محافظة "دير الزور"، على خلفية مناوشات واعتقالات، أشعلت شرارة الاشتباكات العنيفة.

وأشارت مصادر وناشطون أن قوات من العشائر خاضت الاشتباكات، بعد محاصرة منازل "آل الهايس"، وهو ما استدعى تدخل العشائر لفك الحصار عن المنازل.

وأسفرت الاشتباكات الحاصلة عن عدد من الإصابات فيما لم يسجل وقوع أي ضحايا، بحسب شهادات الناشطين.

وقال الصحفي عمر الحريري إن البداية كانت "تحركات فردية سقط خلالها 4 أسرى من ميليشيات قسد لدى مقاتلي العشائر لكن قسد ردت باقتحام قرية غرانيج بريف دير الزور وشنت حملة مداهمات واسعة فيها وحاصرت المهاجمين واعتقلت العديد من أبناء البلدة مع تخريب للمنازل".

وأفاد شهود عيان بأن قوات "قسد" انسحبت من بلدة "غرانيج" باتجاه الطريق العام بعد خوض اشتباكات مسلحة، وسط أنباء عن سرقة ممتلكات بعض المنازل.