تقرير: إسرائيل لا تنوي شن عملية عسكرية بالضفة وتكتفي بـ"عمليات محدودة"

كشفت تقارير إعلامية، عن أن إسرائيل قررت عدم شن عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، والاكتفاء بتنفيذ عمليات محدودة مثل إحباط القنابل الموقوتة، وزيادة عدد قواتها العسكرية فيها.

ووفق المصادر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستمتنع عن الشروع في عملية واسعة على غرار "الدرع الواقي" عام 2002، قائلة: "لن نقوم بخطوة دراماتيكية من شأنها تفكيك السلطة الفلسطينية.. هذه ليست مصلحة إسرائيل".