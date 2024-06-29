خبراء: معدلات طلاق غير مسبوقة و"تفكك أسري" بسبب حرب غزة

يشهد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، ارتفاعاً في أعداد الأيتام والأرامل بسبب مقتل الآلاف بالقصف الإسرائيلي، إضافة لارتفاع حالات الطلاق إثر الأوضاع الاستثنائية التي سببها نزوح السكان.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن نحو 70% من ضحايا الحرب هم من النساء والأطفال، وأن 17 ألفاً من الأطفال يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، وأن 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

وأضاف تقرير المكتب أن 60 ألف سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، وأن نحو 1500 طفل فقدوا أطرافهم أو عيونهم أو أصيبوا بعاهة مستدامة بسبب الإصابة، وأن 17 ألف طفل أصبحوا أيتاماً، و3% منهم فقدوا كلا الوالدين.

وتؤكد الإحصاءات الفلسطينية، أن نسبة الأطفال بغزة تبلغ 47%، وأن عدد الضحايا بينهم يبلغ نحو 15 ألفاً، ما يعني مقتل 4 أطفال كل ساعة منذ السابع من أكتوبر، في حين يعاني 95% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي.

وأفاد تقرير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بأن "القطاع يواجه أزمة تعليمية كبيرة، حيث تجاوز عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من الذهاب للمدارس لأكثر من 8 أشهر 625 ألف طفل"، مؤكدا أن "300 ألف من هؤلاء طلاب يدرسون في مدارسها".