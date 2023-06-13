بغداد تعيد 1396 عائلة عراقية من مخيم الهول

أعلنت السلطات العراقية أنها أعادت خلال الأسابيع الماضية 1396 عائلة عراقية من مخيم "الهول" في سوريا، الذي يضم أُسر مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، ويشكل العراقيون حوالي نصف سكانه.

جاء ذلك على لسان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، خلال مؤتمر عقد في بغداد حول مخيم "الهول"، حضره مسؤولون عراقيون، وعدد من أعضاء التحالف الدولي، ومبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إلى جانب سفراء بعض الدول.