وزير العدل العراقي يكشف مصير المتهم بقتل هشام الهاشمي

وهشام الهاشمي مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" الإرهابي، واشتهر من خلال متابعاته وتغطيته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه عشرات الآلاف، كما أنه ضيف دائم على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

وفي الـ16 من تموز/ يوليو عام 2021، أعلنت الحكومة العراقية اعتقال الكناني، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في مواعيد سابقة، لكنها تأجلت أكثر من مرة.

وبثت السلطات العراقية حينذاك الاعترافات الكاملة لضابط الأمن أحمد الكناني، المتورط باغتيال الهاشمي، والذي قال إنه يعمل في وزارة الداخلية العراقية، منذ العام 2007، وهو ضابط برتبة ملازم أول.

وخلال الأشهر الماضية، تناقلت وسائل إعلام محلية ونشطاء أنباء عن هروب الكناني إلى إيران، بدعم من "كتائب حزب الله" التي يُعتقد أنه ينتمي إليها.

وعقب اعتقاله، أُودع الكناني في سجن الوحدة جنوبي العاصمة بغداد، حيث شهد هذا السجن خلال الفترة الماضية محاولة لهروب عدد من السجناء، وهو ما عزز تلك الشكوك.