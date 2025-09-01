خشية فقدان دعم ترامب.. نتنياهو يعيد رسم خططه للحرب في غزة

قال تقرير عبري، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس "تقصير" أمد الحرب في غزة بسبب المخاوف من فقدان دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن نتنياهو صرّح لوزراء حكومته بأن دعم الرئيس ترامب للحرب ليس بلا حدود، وقال مقربون من نتنياهو إن رئيس الوزراء يدرس هذه الخطوة للحفاظ على دعم الجمهوريين".

ونقلت الهيئة عن مقربين من نتنياهو قولهم، إنه "يدرس تقصير الجدول الزمني للقتال، بسبب المخاوف من أن إسرائيل ستخسر دعم الجمهوريين في الحرب".

وقبل أسبوع، صرّح ترامب للصحفيين في مكتبه بأنه "على تواصل دائم مع نتنياهو بشأن حرب غزة، وبأنه "يعتقد أن الحرب ستنتهي بشكل حاسم خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة".

وقال الرئيس الأمريكي: "يجب ألا ننسى السابع من أكتوبر، ولكن علينا إنهاء الحرب".

وفي نهاية يوليو/تموز، ذكرت صحيفة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، نقلاً عن مصدرين أمريكيين، أن ترامب يعتقد أن نتنياهو "يُطيل أمد الحرب في غزة للبقاء في السلطة"، على عكس تطلعات الرئيس لإنهائها.

وبحسب التقرير فإن الرئيس الأمريكي وبعض رجاله يعتقدون أن أهداف الحرب الإسرائيلية في غزة "تحققت منذ زمن طويل"، وأن نتنياهو اختار مواصلة الحملة لأسباب سياسية.