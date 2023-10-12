ألمانيا تدعم إسرائيل بطائرتين مسيرتين

أعلن وزير ألماني، اليوم الخميس، أن بلاده وافقت على طلب إسرائيلي لاستخدام طائرات مسيرة تمتلكها ألمانيا للدفاع عن نفسها، في معركتها ضد حركة حماس.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قبل اجتماع لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل إن برلين ستسمح لإسرائيل باستخدام طائرتين مسيرتين من طراز هيرون تستخدمهما القوات الجوية الألمانية في البلاد، وذلك للدفاع عن نفسها.

وأردف بيستوريوس قائلًا "سنوفر طائرتين مسيرتين طلبهما الإسرائيليون، هذا بالإضافة إلى طلبات مبدئية للحصول على ذخيرة للسفن سنناقشها الآن مع الإسرائيليين". وتابع قائلًا "نقف إلى جانب إسرائيل".