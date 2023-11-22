قطر: الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس في غزة قابلة للتمديد

قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء إن حركة "حماس" وإسرائيل اتفقتا على هدنة إنسانية في غزة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسيجري الإعلان عن موعد بدء الهدنة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وأضافت في بيان إن الهدنة التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة تشمل إطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً مدنياً محتجزين حالياً في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وتابعت: "على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".

وجاء في البيان: "دولة قطر تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية بين اسرائيل وحركة حماس والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الاعلان عن توقيت بدءها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد".