الخرطوم وجوبا تتفقان على فتح معبر كوستي النهري وتفعيل "الحريات الأربع"

وقرر الاجتماع فتح معبر كوستي النهري وتوجيه وزارتي الداخلية في البلدين باتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك، بجانب دراسة تسهيل حركة مواطني البلدين عبر منظومة الحريات الأربع.

وبحث الطرفان الموجهات الصادرة من الاجتماع الرئاسي في 12 كانون الثاني/يناير 2023، لوضعها موضع التنفيذ كمسألة تكوين القوات المشتركة على الحدود بين البلدين.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن الدولة الأم السودان في العام 2011 يناقش البلدان التنسيق الأمني والاقتصادي والسياسي حيث لا تزال قضايا ترسيم الحدود بين البلدين وعبور النفط الجنوبي عبر السودان، ومنطقة أبيي محل نقاش مستمر.