الخرطوم وجوبا تتفقان على فتح معبر كوستي النهري وتفعيل "الحريات الأربع"
اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان، السبت، على فتح معبر كوستي النهري ودراسة تسهيل حركة مواطني البلدين عبر منظومة الحريات الأربع وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية للأنباء.
وانعقدت بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان اجتماعات الدورة الـ 20 للآلية السياسية الأمنية المشتركة خلال الفترة من 17- 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وناقشت الاجتماعات سبل تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين منذ أيلول / سبتمبر 2012 خاصة في مجالات النفط والتجارة والتعاون الجمركي، والمعابر الحدودية.
وقرر الاجتماع فتح معبر كوستي النهري وتوجيه وزارتي الداخلية في البلدين باتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك، بجانب دراسة تسهيل حركة مواطني البلدين عبر منظومة الحريات الأربع.
وبحث الطرفان الموجهات الصادرة من الاجتماع الرئاسي في 12 كانون الثاني/يناير 2023، لوضعها موضع التنفيذ كمسألة تكوين القوات المشتركة على الحدود بين البلدين.
ومنذ انفصال جنوب السودان عن الدولة الأم السودان في العام 2011 يناقش البلدان التنسيق الأمني والاقتصادي والسياسي حيث لا تزال قضايا ترسيم الحدود بين البلدين وعبور النفط الجنوبي عبر السودان، ومنطقة أبيي محل نقاش مستمر.