استعدادًا لاجتياحها.. إسرائيل تعلن "منطقة آمنة" لنازحي رفح

ذكرت إذاعة عبرية، أن الجيش الإسرائيلي بصدد إعلان "منطقة آمنة" جديدة، مخصصة لاستقبال النازحين المدنيين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفق حساب إذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" تقع المنطقة الآمنة الجديدة وسط القطاع، وأنّ تخصيصها جاء في إطار الاستعدادات لإخلاء الغزيين من رفح، حيث سيُنقلون إلى منطقة تقع جنوبي وادي غزة، إلى الشمال من مخيمات اللاجئين.

شبيهة بالمواصي

وذكر المراسل العسكري لإذاعة الجيش، دورون كادوش، عبر حسابه على المنصة ذاتها، أن المنطقة الجديدة توصف بأنها "أكثر أمنًا".

وكتب عبر حسابه "يعتزم الجيش الإعلان عن منطقة جديدة وسط القطاع، كمنطقة أكثر أمانًا، يمكن أن ينزح إليها المُهجَّرون من رفح".

وذكر أن هذا الإعلان يأتي في إطار توسيع الجهود الإنسانية تحسبًا لعملية عسكرية محتملة في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، وبغرض منع إصابة غير المتورطين، وبالتالي تحييد المعارضة الدولية لعملية رفح، وفق تعبيره.