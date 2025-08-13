logo
العالم العربي

تصعيد غير مسبوق.. إسرائيليون يقتحمون مطار بن غوريون لوقف حرب غزة (فيديو)

تصعيد غير مسبوق.. إسرائيليون يقتحمون مطار بن غوريون لوقف حرب غزة (فيديو)
المحتجون في مطار بن غوريون
إرم نيوز
إرم نيوز
13 أغسطس 2025، 11:39 م

اقتحم عدد من المتظاهرين الإسرائيليين مطار "بن غوريون" الدولي في تل أبيب وسط إسرائيل، وسبكوا الدقيق فوق أرضياته، احتجاجاً على استمرار حرب غزة، مطالبين بوقف الحرب فوراً.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ناشطين مناهضين للحرب من حركة "نقف معاً" (Stand Together) سكبوا أكياساً من الدقيق في المطار، في أحدث تصعيد داخلي ضد الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن النشطاء أقاموا فعاليتهم الاحتجاجية ضد حرب غزة بافتراش الأرض وسكب الدقيق  عند مدخل منطقة الإقلاع في مطار "بن غوريون".

ونشرت الصحيفة مقطعاً مصوراً يظهر فيه ناشطون وقد افترشوا الأرض ورفعوا لافتات وسكبوا الدقيق في المكان وعلى ملابسهم، مرددين شعارات ضد الحرب.

من جانبهم، تداول ناشطون إسرائيليون، مقاطع مشابهة تظهر الحراك ضد حرب غزة من جانب النشطاء الإسرائيليين، واصفين ذلك بأنه تطور مفاجئ ومشهد غير مسبوق.

يذكر أن المظاهر الاحتجاجية ضد الحرب على غزة تصاعدت في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، وكان أبرزها اقتحام عدد من المتظاهرين أحد مقرات القناة 13 العبرية والمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن.

وتتصاعد التظاهرات في تل أبيب والمدن الإسرائيلية المختلفة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل وقف حرب غزة والعمل على إبرام صفقة تعيد كافة الرهائن لعائلاتهم.

أخبار ذات علاقة

متظاهرون في إسرائيل يقتحمون استديو قناة عبرية ويقطعون البث (فيديو)

متظاهرون في إسرائيل يقتحمون استديو قناة عبرية ويقطعون البث (فيديو)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC