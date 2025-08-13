تصعيد غير مسبوق.. إسرائيليون يقتحمون مطار بن غوريون لوقف حرب غزة (فيديو)

اقتحم عدد من المتظاهرين الإسرائيليين مطار "بن غوريون" الدولي في تل أبيب وسط إسرائيل، وسبكوا الدقيق فوق أرضياته، احتجاجاً على استمرار حرب غزة، مطالبين بوقف الحرب فوراً.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ناشطين مناهضين للحرب من حركة "نقف معاً" (Stand Together) سكبوا أكياساً من الدقيق في المطار، في أحدث تصعيد داخلي ضد الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن النشطاء أقاموا فعاليتهم الاحتجاجية ضد حرب غزة بافتراش الأرض وسكب الدقيق عند مدخل منطقة الإقلاع في مطار "بن غوريون".

ونشرت الصحيفة مقطعاً مصوراً يظهر فيه ناشطون وقد افترشوا الأرض ورفعوا لافتات وسكبوا الدقيق في المكان وعلى ملابسهم، مرددين شعارات ضد الحرب.

من جانبهم، تداول ناشطون إسرائيليون، مقاطع مشابهة تظهر الحراك ضد حرب غزة من جانب النشطاء الإسرائيليين، واصفين ذلك بأنه تطور مفاجئ ومشهد غير مسبوق.

يذكر أن المظاهر الاحتجاجية ضد الحرب على غزة تصاعدت في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، وكان أبرزها اقتحام عدد من المتظاهرين أحد مقرات القناة 13 العبرية والمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن.

وتتصاعد التظاهرات في تل أبيب والمدن الإسرائيلية المختلفة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل وقف حرب غزة والعمل على إبرام صفقة تعيد كافة الرهائن لعائلاتهم.