بعد تهديد كاتس.. الحوثيون يشنون "حرب تغريدات" بالعبرية

اشتعلت حرب التهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحوثيين وإسرائيل، بعد تغريدة نشرها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الجمعة، في حسابه على موقع "إكس"، حسب صحيفة "يديعوت احرونوت".

وقالت الصحيفة العبرية، صباح السبت، إن وزير الدفاع الإسرائيلي توعَّد عبد الملك الحوثي بـ"لحاق وزراء حكومته قريبًا"، في إشارة إلى اعتزام إسرائيل تصفيته.

وذكر كاتس في التغريدة: "بعد اغتيال رئيس الوزراء الحوثي ومعظم وزراء الحكومة، دون إرفاق صورة مُصمّمة بالذكاء الاصطناعي كما يفعل الحوثيون، أوجه كلامي لعبد الملك الحوثي وأقول: حان وقت تصفيتك، سنرسلك للقاء كامل حكومتك، وجميع أعضاء محور الشر في قاع جهنم".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "شعار الموت لإسرائيل، واللعنة على اليهود المكتوب على علم الحوثيين، سيستبدل قريبًا بعلم إسرائيل الأزرق والأبيض في العاصمة اليمنية الموحدة".

وأشعلت تغريدة كاتس غضب كبار مسؤولي الحوثيين، خاصة حساب "حزام الأسد" الحوثي على موقع "إكس"، الذي يغرد عادة باللغة العبرية.

وكتب في رده: "أوهام المجرم كاتس لا تعكس إلا حالة الانهيار والهزيمة التي يعيشها الكيان المؤقت".

وأضاف موجهًا خطابه للإسرائيليين: "اسمعوا. الطوفان البشري المتصاعد يدعو إلى موت إسرائيل، واللعنة على اليهود. الشعب اليمني يقسم بالله وبدماء أطفال غزة على محو وحشية وجرائم إسرائيل".

ووسط توقعات بفتح صفحة جديدة أكثر عنفًا بين الحوثيين وإسرائيل، التحق القيادي الحوثي البارز ناصر الدين عامر بقاطرة الردود الحوثية على وزير الدفاع الإسرائيلي.

وقال عامر على "إكس": "اللعنة على اليهود والموت لإسرائيل ليس مجرد كلام، بل حقيقة لا مفر منها. يستعد جميع أبناء أمتنا للوصول قريبًا إلى فلسطين، وإنهاء وجود إسرائيل المؤقت، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي أوصلكم إلى هناك. لستم بحاجة إلى المجيء إلى اليمن أو صنعاء لتلوحوا برايتكم، لأننا سنصل إليكم أولًا".

وعبّر عضو المكتب السياسي للحوثيين، محمد الفرح، عن غضبه من منشور كاتس، وقال: "تتحدثون عن غزو صنعاء، لكنكم لا تستطيعون إعادة سفينة (غالاكسي ليدر)، التي سيطر عليها الحوثيون في بداية الحرب".

وأضاف: "قبل أن ترفعوا علمكم في صنعاء، عليكم إعادة فتح ميناء إيلات وإعادة العلم إلى سفنكم، التي تتحرك تحت أعلام أخرى خوفًا من قواتنا البحرية".

وخلال الأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين إلى أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين.

واعترضت إسرائيل الصاروخين، بينما لم تُعترض طائرة مسيّرة واحدة انفجرت في فندق بمدينة إيلات، وردت إسرائيل على العملية بالهجوم مجددًا على ميناء الحديدة اليمني.