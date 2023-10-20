مصادر أمريكية: فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية إلى غزة السبت

استبعدت عدة مصادر أمريكية أن يتم فتح معبر رفح، اليوم الجمعة، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مرجحة أن يتم ذلك، يوم غد السبت.

ونقلت قناة سي أن أن الأمريكية أنه "من غير المتوقع أن يفتح معبر رفح يوم الجمعة أمام قافلة المساعدات الإنسانية من مصر للوصول إلى غزة، حسبما قالت مصادر متعددة للشبكة".