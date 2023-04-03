الأسد لتبون: لدى سوريا والجزائر رؤية مشتركة لعقود طويلة
أجرى الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والسوري بشار الأسد، الإثنين، مباحثات هاتفية، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في كل من البلدين.
وقالت الرئاسة الجزائرية، إن الأسد أطلع تبون، خلال المكالمة الهاتفية "على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث"، مشيرة أنهما "تبادلا الرؤى بشأن العلاقات الثنائية".
وبدورها، ذكرت رئاسة الجمهورية السورية، أن الأسد بحث مع تبون التطورات السياسية على الساحة العربية لا سيما في ضوء الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين العرب إلى بلاده.
كما بحث "الزيارات التي أجراها الأسد عربيًا إلى كل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والملفات التي طُرحت في كل هذه اللقاءات وانعكاسها على العلاقات الثنائية العربية- العربية"، وفق المصدر نفسه.
وقال الأسد إن "الجزائر التي ترأس حاليًا القمة العربية، كانت مواقفها تاريخيا في مختلف القضايا قريبة جدًا من مواقف سوريا، وهذا يعكس الرؤية المشتركة بين البلدين على مدى عقود طويلة".
وبدوره، أكد تبون "استمرار بلاده في دعم سوريا وحرصها الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين".
وشكر الرئيس السوري الجزائر على المساعدات التي قدمتها لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شباط/فبراير الماضي.