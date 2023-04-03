الأسد لتبون: لدى سوريا والجزائر رؤية مشتركة لعقود طويلة

أجرى الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والسوري بشار الأسد، الإثنين، مباحثات هاتفية، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في كل من البلدين.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إن الأسد أطلع تبون، خلال المكالمة الهاتفية "على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث"، مشيرة أنهما "تبادلا الرؤى بشأن العلاقات الثنائية".