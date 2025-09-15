بدلاً من "عقاب سوريا".. الشيباني يضع شعار قطر خلال قمة الدوحة (صور)

لفت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، الأنظار خلال حضوره الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية، المنعقدة في قطر.

وشارك الشيباني في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الطارئة المنعقدة لبحث هجوم إسرائيل على الدوحة في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وظهر الشيباني خلال الاجتماع، واضعاً دبوساً معدنياً على بدلته الرسمية، يحمل شعار دولة قطر، بدلاً من شعار سوريا متمثلاً في "العقاب".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور الشيباني وهو يرتدي الشعار القطري، وسط إشادة بلفتته التي تعبر عن التضامن مع قطر.

ويتألف شعار دولة قطر من سيفين متقاطعين، وتظهر نخلة في الأعلى وإلى جانبها مركب شراعي، فيما يتألف شعار الدولة السورية الجديدة، من طائر العقاب باللون الذهبي تعلوه 3 نجمات.

وجرت العادة على أن يظهر الشيباني في الاجتماعات الرسمية مرتدياً شعار الدولة السورية الجديدة.