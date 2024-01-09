إسرائيل تغتال مسؤولًا جديدًا في ميليشيا حزب الله
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مسؤول وحدة المسيرات في صفوف مليشيا حزب الله، علي برجي، قُتل في إحدى الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان.
يأتي اغتيال برجي بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال القيادي في الميليشيا وسام الطويل.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الإعلام اللبنانية) إن القوات الإسرائيلية شنت غارة جوية على أطراف بلدة الغندورية، في وقت توجهت فيه سيارات الإسعاف إلى المكان.
واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخين سيارة على مقربة من منزل شقيق القائد الميداني في ميليشيا حزب الله وسام الطويل، على بعد كيلومترين من مكان تشييعه في بلدة خربة سلم، وتحدثت معلومات عن مقتل أحد عناصر الميليشيا وجرح آخر.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤول وحدة المسيرات في ميليشيا حزب الله قُتل نتيجة هذه الغارة، ولم تنفِ الميليشيا هذه المعلومات.
وصعّد الجيش الإسرائيلي من غاراته على بلدات جنوب لبنان، وأغار مرتين على بلدة كفركلا الحدودية، مستهدفًا المنازل وأحياء البلدة، وتعرضت العويضة واللبونة لقصف بالفوسفور الأبيض.
في غضون ذلك، أعلنت الميليشيا استهداف مقر المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد بواسطة مسيّرات انتحارية، ردًا على اغتيال الطويل، ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري.
كما قالت الميليشيا إنها قصفت جمعًا للجنود في محيط ثكنة أدميت الإسرائيلية وثكنة يفتاح، والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا، وموقع رويسات القرن في مزارع شبعا.