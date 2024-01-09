إسرائيل تغتال مسؤولًا جديدًا في ميليشيا حزب الله

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الإعلام اللبنانية) إن القوات الإسرائيلية شنت غارة جوية على أطراف بلدة الغندورية، في وقت توجهت فيه سيارات الإسعاف إلى المكان.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخين سيارة على مقربة من منزل شقيق القائد الميداني في ميليشيا حزب الله وسام الطويل، على بعد كيلومترين من مكان تشييعه في بلدة خربة سلم، وتحدثت معلومات عن مقتل أحد عناصر الميليشيا وجرح آخر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤول وحدة المسيرات في ميليشيا حزب الله قُتل نتيجة هذه الغارة، ولم تنفِ الميليشيا هذه المعلومات.

وصعّد الجيش الإسرائيلي من غاراته على بلدات جنوب لبنان، وأغار مرتين على بلدة كفركلا الحدودية، مستهدفًا المنازل وأحياء البلدة، وتعرضت العويضة واللبونة لقصف بالفوسفور الأبيض.