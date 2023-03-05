للمرة الأولى منذ تولي منصبه.. رئيس الوزراء العراقي يزور مصر

مؤشر انفتاح

وتعليقًا على الزيارة، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفائز، إن "زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر تأتي من ظل انفتاح العراق على المحيط الإقليمي والدولي وبناء علاقات متوازنة مع كافة الأطراف، وإيصال رسائل لكل الأطراف الإقليمية والدولية بأن العراق ضد سياسة المحاور وهو مع العلاقات المتوازنة".

وبين الفائز ، لـ"إرم نيوز"، أن "الزيارة تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين، خاصة المتعلقة بقضايا الاقتصاد والاستثمار وكذلك الطاقة، والعمل على تفعيل عمل اللجان الثلاث المشتركة بين بغداد وعمان والقاهرة".

ورأى أن "السوداني سيبحث خلال زيارته لمصر القضايا المهمة في المنطقة والخلافات الإقليمية، ودور العراق في تقريب وجهات النظر، والسعي لعمل وساطته مع كافة الأطراف من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، لما في ذلك مصلحة عليا للعراق، كونه يتأثر بأي خلافات إقليمية ودولية لمكانته في المنطقة وموقعه الجغرافي".