للمرة الأولى منذ تولي منصبه.. رئيس الوزراء العراقي يزور مصر
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة هي الأولى منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي.
ونشر المركز الإعلامي لرئيس الوزراء على تويتر، صورًا من لحظة وصول السوداني لمطار القاهرة الدولي.
وعلّق المركز: "جرت في مطار القاهرة الدولي، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات".
وأوضح أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان على رأس مستقبلي السوداني.
ولاحقًا، التقى السوداني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان ثانٍ للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وقال إن اللقاء شهد "البحث في تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين".
مؤشر انفتاح
وتعليقًا على الزيارة، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفائز، إن "زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر تأتي من ظل انفتاح العراق على المحيط الإقليمي والدولي وبناء علاقات متوازنة مع كافة الأطراف، وإيصال رسائل لكل الأطراف الإقليمية والدولية بأن العراق ضد سياسة المحاور وهو مع العلاقات المتوازنة".
وبين الفائز ، لـ"إرم نيوز"، أن "الزيارة تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين، خاصة المتعلقة بقضايا الاقتصاد والاستثمار وكذلك الطاقة، والعمل على تفعيل عمل اللجان الثلاث المشتركة بين بغداد وعمان والقاهرة".
ورأى أن "السوداني سيبحث خلال زيارته لمصر القضايا المهمة في المنطقة والخلافات الإقليمية، ودور العراق في تقريب وجهات النظر، والسعي لعمل وساطته مع كافة الأطراف من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، لما في ذلك مصلحة عليا للعراق، كونه يتأثر بأي خلافات إقليمية ودولية لمكانته في المنطقة وموقعه الجغرافي".