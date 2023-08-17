السودان.. ما جدوى تشكيل حكومة تصريف أعمال في ظل الحرب؟

دخلت المواجهات العسكرية بين القوات السودانية والدعم السريع الشهر الخامس، دون الوصول لحلول بين طرفي النزاع، في ظل استمرار المعارك، وضبابية الرؤية، وتعالي الأصوات بضرورة إيقاف الحرب التي خلفت آلاف القتلى والجرحى وضاعفت معاناة السودانيين.

حكومة مؤقتة

وفي خطوة غير متوقعة، طرح مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، تشكيل حكومة تصريف أعمال، مبررا دعوته بـ"أن الوضع في السودان يجعل تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة أمرًا ضروريًا".

وأشار عقار، في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، أن طريق الانتخابات التي تقوم على أساس الدستور واختيار الشعب السوداني لقيادته، يجب أن يكون هو الوحيد لتولي مقاعد الحكم ومسؤولية البلاد.

مبادرة مرفوضة

دعوة عقار لتشكيل حكومة تصريف أعمال، قلل منها الطرف الآخر واعتبرها غير جادة في الوضع الراهن، معلنا تمسكه بمنبر جدة التفاوضي.

ورد ائتلاف قوى الحرية والتغيير على مبادرة مالك عقار للحل السياسي في السودان، بأنها خطوة إيجابية لكنها لن تلقى تجاوبا من الدعم السريع، مؤكدا دعمها لمنبر جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية وأمريكا.