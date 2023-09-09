عباس وميقاتي يبحثان اشتباكات عين الحلوة

تلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، السبت، اتصالاً هاتفيًا من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بحث خلاله الأحداث الجارية في مخيم عين الحلوة، وضرورة التزام الأطراف كافة بتحقيق التهدئة.

وقال عباس، في بيان صدر عنه عقب تلقيه الاتصال، إنه "أصدر تعليمات مشددة بضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في مخيم عين الحلوة"، مشددًا على "حرصه على تحقيق هذه التهدئة، وأن تتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية".

من جهته، شدد ميقاتي عبر الاتصال على "أولوية وقف الأعمال العسكرية في مخيم عين الحلوة والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة".

وقال ميقاتي إن "ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية، ويشكل اساءة بالغة للدولة اللبنانية بشكل عام، خاصة لمدينة صيدا التي تحتضن الإخوة الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "المطلوب في المقابل التعاطي مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها".

ميدانيًا، ارتفعت حصيلة القتلى جراء تجدد الاشتباكات العنيفة في المخيم، السبت، إلى 3 أشخاص، فيما سجلت عشرات الإصابات داخل المخيم وفي مدينة صيدا المجاورة.