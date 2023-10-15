مسؤول أمريكي: بلينكن سيجتمع مع ولي العهد السعودي في الرياض
قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الأحد، مع استعداد إسرائيل لبدء اجتياح بري لقطاع غزة الذي تديره حركة حماس.
وأضاف المسؤول، أن الاجتماع يعقد في الساعة الـ7.30 صباحًا، الـ(0430 بتوقيت غرينتش).
وواصلت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد الاستعداد لاجتياح بري في إطار رد على هجوم غير مسبوق، وحذرت إيران من "عواقب بعيدة الأثر" إذا لم توقف إسرائيل قصفها العنيف المتواصل على قطاع غزة.
ويلتقي بلينكن بالأمير محمد بن سلمان في اليوم الرابع من أكبر جولة يقوم بها حتى الآن في الشرق الأوسط منذ توليه منصب وزير الخارجية.
ويعمل بلينكن مع حلفاء بلاده في المنطقة لمنع توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس لتتحول إلى صراع أكبر في المنطقة، وللمساعدة في تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.
وبدأ بلينكن هذه الجولة يوم الخميس في إسرائيل معبرًا عن تأييد واشنطن الكامل لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط في حربها على حماس، كما زار الأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات، ومن المتوقع أن يتوجه اليوم الأحد إلى مصر.