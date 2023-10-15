مسؤول أمريكي: بلينكن سيجتمع مع ولي العهد السعودي في الرياض

قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الأحد، مع استعداد إسرائيل لبدء اجتياح بري لقطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وأضاف المسؤول، أن الاجتماع يعقد في الساعة الـ7.30 صباحًا، الـ(0430 بتوقيت غرينتش).

وواصلت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد الاستعداد لاجتياح بري في إطار رد على هجوم غير مسبوق، وحذرت إيران من "عواقب بعيدة الأثر" إذا لم توقف إسرائيل قصفها العنيف المتواصل على قطاع غزة.