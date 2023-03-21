اليمن.. معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين في مأرب

تجددت، اليوم الثلاثاء، المعارك القتالية بوتيرة عنيفة ومتسارعة بين ميليشيات الحوثيين، والقوات الشرعية، بمدير حريب في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر ميدانية لـ "إرم نيوز" إن "ميليشيات الحوثيين، شنَّت هجومًا مسلحًا من عدة محاور على مواقع تمركز القوات الحكومية، غرب مديرية حريب تمكنت من إسقاطها تحت سيطرتها".

ووفقًا للمصادر، فإن المواقع التي سقطت بيد الحوثيين، تعد إستراتيجية ومهمة، وهي: (جبل بوارة، وادي إيلة، وادي أراك)، وهي مناطق مرتفعة، ترجح كفة القوات المتمركزة عليها أثناء المواجهات القتالية".

وتابعت المصادر: "واصلت الميليشيات هجماتها بشكل مكثف، بغية التوغل باتجاه مركز مديرية حريب للسيطرة عليه، إلا أن تعزيزات عسكرية وصلت في الوقت المناسب لإسناد القوات الحكومية، ووقف الهجمات الحوثية".

وأفادت المصادر بأن "المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الطرفين، بالإضافة إلى خسائر في المعدات والمركبات العسكرية".