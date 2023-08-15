كتيبة العياش تستهدف بصاروخ "قسام1" مستوطنة غرب جنين

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن محاولة فاشلة جرت لإطلاق صاروخ بدائي محلي الصنع من جنين.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي، أن قوات الجيش عثرت على بقايا الصاروخ ومنصة الإطلاق وستقوم بفحصها.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن قوات الجيش تلاحق الأشخاص المتورطين في عملية إطلاق الصاروخ اتجاه مستوطنة "شاكيد" للقبض عليهم.



وقلل الجيش الإسرائيلي سابقًا من أهمية وخطورة القذائف الصغيرة التي أطلقتها كتيبة العياش، بينما حذرت جهات أمنية وسياسية إسرائيلية، من قدرة الفصائل الفلسطينية على تطوير الوسائل القتالية واستخدامها ضد المستوطنين في الداخل، على غرار الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المستوطن" يحيئيل إيندور" المشتبه في إقدامه على قتل الشاب الفلسطيني قصي معطان في قرية برقة، قبل أسبوعين، خلال هجوم مفاجئ للمستوطنين على بلدة برقة شمال الضفة الغربية.

وحولت المحكمة المشتبه فيه إلى الاعتقال المنزلي، بدلًا من الاعتقال الفعلي داخل السجن.