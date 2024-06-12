مساع حوثية لتسليح جماعة الشباب الصومالية.. وواشنطن تحقق

كشف تحقيق للمخابرات الأمريكية، عن مساع تبذلها ميليشيا الحوثي في اليمن، من أجل تسليم أسلحة لجماعة الشباب الصومالية.

ونقلت شبكة "CNN" عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "مسؤولي المخابرات الأمريكية يبحثون عن أدلة على تسليم الحوثيين أسلحة إلى الصومال التي لا يفصل بينها وبين اليمن سوى خليج عدن ذي الأهمية الاستراتيجية، محاولين معرفة ما إذا كانت إيران، التي تقدم الدعم العسكري والمالي للحوثيين، متورطة في الأمر أيضا".

وأضافت أن "تلك المعلومات الاستخباراتية عن اتفاق محتمل بين الطرفين، تثير القلق، كون هذا الاتفاق إن حصل فعلا فقد يزيد الأمور سوءاً في كل من الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن، حيث شن الحوثيون عشرات الهجمات المنتظمة على السفن التجارية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".