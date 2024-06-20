واشنطن تعلن تدمير محطة تحكم أرضية وزورقين مسيرين للحوثي في اليمن

أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، اليوم الخميس، تدمير قواته محطة تحكم أرضية وزورقين مسيّرين تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وذكرت القيادة، في بيان لها، أن قواتها نجحت في "تدمير محطة تحكم أرضية وعقدة قيادة وسيطرة واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت أنها "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

وبحسب البيان، جاء ذلك بعدما "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".