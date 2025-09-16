الأمم المتحدة ترحب ببيان "المجموعة الرباعية" بشأن السودان

رحبت الأمم المتحدة، الإثنين، بالبيان المشترك الذي صدر مؤخراً عن المجموعة الرباعية (الإمارات، ومصر، والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية) بشأن استعادة السلام والأمن في السودان. وفق الموقع الرسمي للمنظمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مقر الأمم المتحدة، " إننا ندرك أهمية مبادرة الرباعية، وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بالانخراط البنّاء مع أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الحرب المدمرة في السودان".

وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، موقف المنظمة الذي يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان. وحث الأطراف المتنازعة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، وهو ما يتطلب تنفيذ هدنة إنسانية فورية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق.

كما طالب دوجاريك الأطراف بضمان الوقف الدائم لإطلاق النار، والعمل على التوصل إلى عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، لضمان انتقال سياسي سلمي وحقيقي يقود السودان نحو الاستقرار.

وحث المتحدث الأممي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعنية بالملف السوداني على مواصلة استخدام صوتها ونفوذها لتجديد الالتزام بالحوار لإنهاء معاناة ملايين السودانيين.

وكانت المجموعة الرباعية قد أصدرت في الـ13 من سبتمبر/ أيلول الجاري بيانًا مشتركًا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، أجراها وزراء خارجية الدول الأربع بناء على دعوة من الولايات المتحدة، أكدوا فيه أن هذا الصراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأنه يشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.