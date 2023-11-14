إسرائيل تنشر "أدلة" على احتجاز رهائن بمستشفى في غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا وصورا اليوم الاثنين تظهر ما قال إنها أسلحة خزنتها حركة حماس الفلسطينية في قبو مستشفى للأطفال في غزة حيث قال أيضا إنه استخدم على ما يبدو لاحتجاز رهائن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن القوات عثرت على مركز قيادة به مستودع أسلحة يشمل قنابل يدوية وسترات انتحارية ومتفجرات أخرى خزنها مقاتلو حماس في قبو مستشفى الرنتيسي، وهو مستشفى للأطفال متخصص في علاج مرضى السرطان.

وأضاف في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "وجدنا أيضا دلائل تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن في المكان .. هذا قيد التحقيق حاليا. ولكن لدينا أيضا معلومات استخباراتية تتحقق من ذلك".

وعرض لقطات لما بدا أنها أماكن معيشة بدائية، بما في ذلك مطبخ صغير، بالإضافة إلى فتحة نفق قريبة قال إنها تؤدي إلى منزل قائد كبير في حماس.

وتابع "حماس سيطرت على كل هذه المنطقة وشنت حربها على الإسرائيليين من هذا المستشفى".

وقال المتحدث إن القوات عثرت أيضا على دراجة نارية عليها آثار أعيرة نارية والتي استخدمت على ما يبدو لنقل رهائن إلى غزة بعد هجوم حماس المفاجئ في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة وفقا لما تقوله السلطات الإسرائيلية.

وتمركزت الدبابات الإسرائيلية اليوم الاثنين أمام بوابات مجمع الشفاء الطبي، المستشفى الرئيسي في غزة، حيث لا يزال مئات المرضى ينتظرون الإجلاء.