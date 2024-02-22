للمرة الثانية في 48 ساعة.. البحرية الفرنسية تدمر مُسيّرتين في البحر الأحمر

دمّرت البحرية الفرنسية في البحر الأحمر، في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء، طائرتين مُسيّرتَين انطلقتا من اليمن، وفق ما أعلنته هيئة الأركان الفرنسية.

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية قد أعلنت أن فرقاطتين للجيش الفرنسي دمرتا مُسيّرتين في البحر الأحمر في ساعة متأخرة من ليل الإثنين الماضي، "بعد رصد هجمات متعددة لمسيّرات مصدرها اليمن".

وقالت هيئة الأركان، اليوم الخميس، إن فرقاطة فرنسية متعددة المهام "رصدت نفس النوع من التهديد، واشتبكت مع طائرتين مُسيّرتين ودمرتهما" خلال الليل.

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنفذ ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي محاولة ردعهم، شنّت القوّات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي.

وينفذ الجيش الأمريكي وحده، بين حين وآخر، ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومُسيّرات معدة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأت ميليشيا الحوثي استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".