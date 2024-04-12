إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول الأمن الداخلي في حماس بجباليا

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الجمعة اغتيال مسؤول أمني بارز في حركة حماس بغارة إسرائيلية على قطاع غزة، توفي فيها نجله أيضاً.

وقالت مصادر إن الغارة الإسرائيلية استهدفت مسؤول عمليات الشرطة في محافظة شمال غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن إسرائيل شنت غارات كثيفة على مناطق شمال غزة الليلة الماضية وصباح اليوم وتواصل الفرق الميدانية انتشال جثث القتلى.

وشدد الدفاع المدني على أن الوضع الإنساني مأساوي والمنظومة الصحية منهارة تماما في شمال قطاع غزة.