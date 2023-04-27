ما موقف "الدعم السريع" من المبادرة الإفريقية؟

بعد مرور ساعات من إعلان الجيش السوداني، مساء أمس، عن موافقة رئيس مجلس السيادة "المبدئية" على المبادرة الإفريقية المقدمة من طرف الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، وهي تكتل يضم دول شرق أفريقيا، تجاهلت قوات الدعم السريع التعليق حتى الآن، إذ لم يصدر موقف محدد من المبادرة الجديدة، لا من طرف الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" ولا أحد المقربين منه.

ورغم أن مبادرة "إيغاد"، التي يقف وراءها رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، تقترح تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي في وقت لاحق اليوم لمدة 72 ساعة إضافية، فضلا عن فتح المجال لإجراء محادثات بين الطرفين في جوبا، عاصمة جنوب السودان، إلا أن "صمت" الدعم السريع يجعل البندين الرئيسيين في هذه المبادرة في مهب الريح، إذ لم تعلن موافقتها على تمديد الهدنة الهشة التي توسطت فيها واشنطن، كما لم تعلق حتى اللحظة على طلب "إيغاد" من طرفي الصراع إيفاد ممثلين عنهما للتحاور غدا الجمعة في جوبا.