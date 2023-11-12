المعارضة التونسية شيماء عيسى تمثُل أمام القضاء العسكري

تمثُل المعارضة التونسية البارزة شيماء عيسى، الثلاثاء المقبل، أمام القضاء العسكري، بتهم تتعلق بتصريحات إذاعية كانت قد أدلت بها، وذلك في وقت يقبع فيه عشرات السياسيين ورجال الأعمال داخل السجن في قضية تُعرف محليًا بـ"التآمر على أمن الدولة".

وذكرت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، اليوم الأحد، أن "التهم التي ستواجهها "شيماء" تتمثل في ارتكاب جرائم تحريض العسكريين على عدم طاعة الآمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، وترويج ونشر أخبار وشائعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني".

ووصفت الهيئة المحاكمة بـ"العسكرية السياسية"، داعية المحامين والحقوقيين إلى الحضور بكثافة لمساندة الناشطة السياسية التي أوقفت، في وقت سابق، قبل إطلاق سراحها مع منعها من الظهور في الأماكن العامة.