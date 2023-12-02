حراك داخلي وخارجي متصاعد.. ما مصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟

وخارجياً يقوم الفرقاء بجولة تشمل عدة عواصم لها ثقلها في الأزمة الليبية من بينها موسكو وأنقرة وواشنطن وهي عواصم زارها مؤخرا تكالة، فيما يسود الترقب زيارة ستقود عقيلة صالح إلى تركيا حيث سيلتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال النائب في البرلمان جبريل أوحيدة: "من الناحية الإجرائية ليبيا تقترب من الانتخابات الرئاسية لأن القوانين مقبولة من المفوضية وننتظر الآن فقط تشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ القوانين وبالتالي الوصول للانتخابات".

وأضاف جبريل أوحيدة لـ "إرم نيوز": "لكن على أرض الواقع هناك أطرافا تسعى إلى عرقلة الانتخابات وأبرز دليل على ذلك، دعوة باتيلي إلى الطاولة الخماسية، هناك محاولات لإعادتنا إلى النقطة الصفر، و مبادرة باتيلي تستهدف ترسيخ أطراف في المشهد فقط".

وأشار إلى أنه: "يفترض أن يشجع باتيلي الانتخابات، والآن ليبيا لا تزال تحت البند السابع من مجلس الأمن الدولي ويفترض أن يكون المجتمع الدولي حاسما للتصدي للأطراف التي قد لا تقبل بالانتخابات، لأن انتشار السلاح وسلطات الأمر الواقع في طرابلس يفرضان وجودهما في ليبيا".