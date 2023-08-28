بعد تصعيد حماس في الضفة.. إسرائيل تفرض عقوبات جديدة على غزة
كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الإثنين، عن اتخاذ القيادة الإسرائيلية سلسلة من العقوبات المشددة تجاه قطاع غزة، بعد تصاعد العمليات النوعية ضد الإسرائيليين مؤخرًا.
وقالت القناة في نشر أول حول الموضوع، إنه "كان من المفترض أن تعلن إسرائيل خلال الأيام المقبلة عن زيادة حصة عمال قطاع غزة من 8 آلاف إلى 20 ألفًا".
واستدركت القناة: "ولكن بعد عمليات حماس في الضفة وعودة المواجهات عند السياج الحدودي في قطاع غزة، تقرر تجميد الخطوة حتى إشعار آخر".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هدَّد صالح العاروري أحد قيادات "حماس" بالاغتيال متهمًا إياه بالمسؤولية عن تصاعد العمليات في الضفة الغربية.
وقال نوعا شوسترمان دفير المحلل بالقناة الـ12 بالتلفزيون الإسرائيلي إنه "حان الوقت لإعادة النظر في السياسة تجاه قطاع غزة، إذ تستطيع حماس تسخين الوضع في الضفة وتسليح العناصر هناك لتنفيذ عمليات، بينما يبقى الوضع هادئًا في غزة".
وأضاف: "تهدد حماس إسرائيل من الساحة الشمالية من خلال التموضع عسكريًّا في جنوب لبنان وتوطيد علاقتها بسوريا وإيران - لا بدَّ من تدفيع حماس في قطاع غزة ثمن ذلك".