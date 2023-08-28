بعد تصعيد حماس في الضفة.. إسرائيل تفرض عقوبات جديدة على غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الإثنين، عن اتخاذ القيادة الإسرائيلية سلسلة من العقوبات المشددة تجاه قطاع غزة، بعد تصاعد العمليات النوعية ضد الإسرائيليين مؤخرًا.

وقالت القناة في نشر أول حول الموضوع، إنه "كان من المفترض أن تعلن إسرائيل خلال الأيام المقبلة عن زيادة حصة عمال قطاع غزة من 8 آلاف إلى 20 ألفًا".

واستدركت القناة: "ولكن بعد عمليات حماس في الضفة وعودة المواجهات عند السياج الحدودي في قطاع غزة، تقرر تجميد الخطوة حتى إشعار آخر".