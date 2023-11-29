العثور على 5 أطفال خُدّج متوفين في أحد مستشفيات غزة‎

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أنها عثرت على 5 أطفال خُدّج متوفين في مستشفى بمدينة غزة خلال فترة الهدنة المؤقتة مع إسرائيل.

وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة بعد 7 أسابيع من القتال، استهدفت الغارات الإسرائيلية مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة وأُخلي بعضها بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لوكالة "فرانس برس"، إن الجنود الإسرائيليين أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرا "من الدخول إلى الجناح مساء الثلاثاء".

وأضاف القدرة: "تركت قوات الاحتلال 5 أطفال خُدّج" عُثر عليهم "متحللين جزئيا".

وتابع أن "الجنود منعوا العائلات من الاقتراب" من الأطفال حديثي الولادة قبل الثلاثاء.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تابع العالم مصير 39 طفلا خديجا خلال حصار القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس إن ثمانية منهم توفوا بسبب نقص الكهرباء لتشغيل حاضناتهم، وتم إجلاء 31 آخرين، غالبيتهم إلى مصر، لتلقي العلاج.